Investis kündigt Umfirmierung in Investis Digital an

Neue Identität reflektiert Potenzial als voll integriertesglobales Unternehmen für digitale Kommunikation der nächstenGenerationLondon (ots/PRNewswire) - Investis (www.investisdigital.com), eineführende Agentur für digitale Kommunikation, hat heute dieUmfirmierung des Unternehmens in Investis Digital angekündigt. Dieneue Markenidentität und Positionierung unterstreicht dieWeiterentwicklung des Unternehmens nach der Übernahme underfolgreichen Eingliederung von ZOG Digital.Die im Jahr 2000 gegründete Firma Investis war ursprünglichExperte für Investor Relations und entwickelte anschließendzusätzliche Kompetenzen im Bereich digitale, strategische undUnternehmenskommunikation. Durch die Kombination der erstklassigenPerformance-Marketing-Expertise von ZOG Digital mit hochmodernenTechnologielösungen und einem starken Kommunikationshintergrund istdas Unternehmen heute optimal positioniert, um die Anforderungen vonMarketern, Investor-Relations-Experten und Unternehmenskommunikatorennicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen."Kommunikation und Marketing gehen Hand in Hand, daher müssenanspruchsvolle Marken mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, dasErfahrung und Kenntnisse in beiden Bereichen mitbringt", sagt DonScales, Global Chief Executive Officer bei Investis Digital. "Wirunterscheiden uns von anderen Anbietern auf dem Markt, indem wirnicht nur Content und Kommunikationsmaßnahmen entwickeln, sonderndiese auch messen, vervielfältigen und über verschiedene Kanäle undPlattformen verbreiten. Mit unserem neuen Namen und Branding wirddieses Leistungsversprechen an unsere Kunden verdeutlicht und unserPotenzial als zukunftsorientiertes digitalesKommunikationsunternehmen stärker betont."Investis Digital hat einen eigenen Ansatz für den Aufbau starkerdigitaler Verbindungen zwischen Unternehmen und wichtigen Zielgruppenentwickelt: Connected Content(TM). Diese differenzierte Strategiekombiniert überzeugendes Storytelling und faszinierende digitaleErlebnisse mit hochkarätigem Performance-Marketing und denintelligenten Technologien der Investis Digital Content Cloud, umintegrierte End-to-End-Kommunikationslösungen für Kunden zu schaffen."Investis Digital ist unser bevorzugter Partner für die gesamteUnternehmens- und Marketingkommunikation über das AscentialMarkenspektrum hinweg", sagt David Davies, Chief Content Officer beiAscential. "Sie helfen uns, unsere Kernbotschaft zu definieren und analle Zielgruppen zu übermitteln. Dabei liefern sie uns handfesteRendite und fortlaufende Analysen und Erkenntnisse."Herr Scales fügt hinzu: "Die strategische Entwicklung unseresUnternehmens ist eine direkte Reaktion auf Veränderungen in derBranche in den letzten Jahren. Unternehmen konkurrieren um begrenzteAufmerksamkeit, Institutionen werden mit Skepsis betrachtet und vonUnternehmen wird erwartet, dass sie sich mit Kernwerten und einerzentralen Aufgabe identifizieren und an diesen orientieren. Wirkombinieren geschickt überzeugendes Storytelling mit reibungslosenErfahrungen, um die Aufmerksamkeit, Loyalität und Handlungen derMenschen, die im Fokus der Unternehmen stehen, positiv zubeeinflussen.Die neue Markenplattform von Investis Digital wurde über eineneugestaltete globale Webseite (www.investisdigital.com) lanciert.Die erweiterte Servicepalette wird von internationalen Unternehmenaus dem 2.000-Kunden-starken Portfolio der Agentur, zu dem auchAscential, ASOS, Fruit of the Loom, Rolls-Royce, WWE und Wyndhamgehören, genutzt.Informationen zu Investis DigitalInvestis Digital ist eine prämierte internationale Agentur fürdigitale Kommunikation. Die im Jahr 2000 gegründete Firma kombiniertüberzeugendes Storytelling und faszinierende digitale Erlebnisse mithochkarätigem Performance-Marketing und den neuesten Technologien, umeine klare und authentische Kommunikation zwischen Unternehmen undihren Zielgruppen zu fördern. Investis Digital betreut 2.000 Kundenweltweit, u. a. Ascential, ASOS, Fruit of the Loom, Rolls-Royce, WWEund Wyndham, die ihr Vertrauen in das mehr als 500-köpfige Team vonInvestis Digital setzen, um Beziehungen mit ihrem Zielpublikum zustärken und ihre Kapitalrendite mit Hilfe unseres ConnectedContent(TM)-Ansatzes im Digitalbereich zu verbessern. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.investisdigital.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/784164/Investis_Digital_Logo.jpgPressekontakt:Powell Communications212-475-6301Original-Content von: Investis Digital, übermittelt durch news aktuell