Investis: Ja, es ist wahr!

Für die Aktie Investis stehen per 07.01.2020, 01:00 Uhr 81.93 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Investis einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Investis jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Investis-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 70,52 CHF. Der letzte Schlusskurs (82 CHF) weicht somit +16,28 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (77,71 CHF) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,52 Prozent), somit erhält die Investis-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Investis-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Investis beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,9 Prozent und liegt mit 0,83 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (3,73) für diese Aktie. Investis bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,12 und liegt mit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: ) von 20,47. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Investis auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.