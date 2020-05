Investiert man 15 Jahre lang 500 US-Dollar pro Monat, dann könnte man 250.000 US-Dollar erreichen

Weitere Suchergebnisse zu "Open Text":

Das Erreichen der eigenen finanziellen Ziele ist ähnlich wie in der Geschichte von der Schildkröte und dem Hasen. Die Schildkröte ist langsam, aber entschlossen, einen Schritt nach dem anderen zu machen, um letztendlich ihr Ziel zu erreichen. Der Hase ist schnell und lacht über die Schildkröte. Der Hase ist so zuversichtlich, dass er das Rennen gewinnen wird, dass er ein Nickerchen macht. Letztendlich gewinnt die Schildkröte.

Langsam und stetig gewinnt sie das Rennen.

Unterschätze deine regelmäßigen Ersparnisse nicht. Selbst wenn man nur 10 US-Dollar pro Woche spart, sind das 520 US-Dollar pro Jahr. Wenn du in der Lage bist, z. B. 500 US-Dollar pro Monat zu sparen und zu investieren, wird das dein finanzielles Leben enorm beeinflussen!

Investiere 15 Jahre lang 500 US-Dollar pro Monat und du kommst auf 250.000 US-Dollar

500 US-Dollar pro Monat entspricht 6.000 US-Dollar pro Jahr und 90.000 US-Dollar in 15 Jahren. Wenn man seine Ersparnisse an der Börse anlegt, wächst dieses kleine Vermögen zu einem großen Vermögen heran.

Normalerweise können Anleger mit dem TSX-Index langfristige Marktrenditen von etwa 7 % erzielen. Da der Markt jedoch abgestürzt und noch immer relativ niedrig ist, können Investitionen heute noch höhere Renditen erzielen!

Hier sind einige Aktien, die man unbedingt berücksichtigen sollte. Es kann durchaus erwartet werden, dass die Aktien von Alimentation Couche-Tard (WKN:908225) und Open Text (WKN:899027) in den nächsten fünf Jahren durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen von 10-15 % (wenn nicht sogar mehr) erzielen können.

Beide Unternehmen nutzen eine M&A-Strategie als eine wichtige Säule für Wachstum und haben dies bisher mit großem Erfolg getan. Sie generieren auch einen beträchtlichen freien Cashflow. Daher können sie nach eigenem Gutdünken passende Übernahmen tätigen.

Seit 2012, also weit nach dem letzten wirtschaftlichen Abschwung, hat die Couche-Tard-Aktie Renditen von mehr als 27 % pro Jahr erzielt, während die von Open Text bei 19 % lag. Beide Renditen lagen deutlich über den Renditen des nordamerikanischen Marktes.

Angenommen, man investiert jedes Jahr 6.000 US-Dollar in solche Aktien und erzielt eine Rendite von 12 % pro Jahr, dann würde man in 15 Jahren 250.519 US-Dollar erreichen! Das wären 160.519 US-Dollar zusätzlich zu den 90.000 US-Dollar, mit denen man angefangen hat.

Investiere 500 US-Dollar pro Monat in Aktien mit hohen Dividenden

Couche-Tard und Open Text zahlen Dividenden, aber ihre Renditen sind mit 0,7 % bzw. 1,8 % sehr gering. Anleger können dank des Marktcrashs auch 12 % Rendite aus Dividenden-Aktien anstreben.

Zum Beispiel bieten BNS-Aktien zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes eine Rendite von 6,8 %. Die Ausschüttungsquote der Großbank liegt bei etwa 52 %, und ihre Erträge sind sehr stabil. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sie ihre Dividende durch diesen wirtschaftlichen Abschwung hindurch beibehalten oder erhöhen wird.

Darüber hinaus wird die BNS-Aktie bei einem Kurs von etwa 53 CAD pro Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes mit einem erheblichen Abschlag von etwa 35 % auf den normalen Kurs gehandelt. Geht man von einem langfristigen Wachstum von etwa 5 % aus, können die Aktien von den nächsten fünf Jahren tatsächlich Renditen von 13-15 % erzielen.

Foolisches Fazit

Anleger können ihre Wachstumsaktien durch Aktien mit hohen Dividenden ergänzen. Der Marktcrash, in dem wir uns befinden, bietet langfristige Anlagemöglichkeiten in beiden Anlageformen.

Durch regelmäßiges Sparen und Investieren in bewährte Wachstumswerte wie Couche-Tard und Open Text sowie sichere Dividendenwerte wie die BNS-Aktie kann man die Grundlage für großen Wohlstand schaffen.

Wenn man 500 US-Dollar pro Monat (d.h. 6.000 US-Dollar) pro Jahr investiert und 12 % jährliche Renditen erzielt, kommt man in 15 Jahren auf 250.519 US-Dollar. In der gegenwärtigen Baisse sollten Anleger darauf drängen, mehr als 500 US-Dollar pro Monat in ihren Rentenfonds zu investieren, da die Chance auf noch höhere Renditen in solchen Zeiten bestehen kann.

Aber denk daran, in Qualitätsunternehmen zu investieren!

