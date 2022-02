Investierst du schon oder sparst du noch? Zwei Gründe, jetzt sofort Aktien zu kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Es ist durchaus so, dass unser Land tief gespalten ist. Aber nicht nur in Befürworter und Gegner der COVID-19-Impfung. Auch wenn es um Aktien geht, zieht sich ein tiefer Graben durch unsere Gesellschaft. In Deutschland ist leider die Zahl der Aktionäre sehr viel geringer als der Teil der Bürger, der immer noch auf normale Sparanlagen setzt.

Doch immerhin lässt sich hier ein positiver Trend erkennen. Im Jahr 2000 etwa ist die Zahl der Aktionäre in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um stolze 28 % angestiegen. Und auch im vergangenen Jahr bewegten sich die Aktionärszahlen immer noch auf einem hohen Niveau. Vor allem jüngere Menschen sind es, die die Dividendentitel für sich entdeckt haben.

Ich denke, dass sie damit völlig richtig liegen. Denn gerade Aktien können sicherlich gegenüber Null- bzw. Negativzinsen eine attraktive Alternative darstellen. Und eben ganz besonders für jüngere Leute. Sie haben nämlich in der Regel noch eine Menge Lebenszeit übrig, sodass sie einen sehr langen Anlagehorizont mitbringen können.

Wenn man die Aktienanlage einmal genauer betrachtet, dann fallen einem sicherlich viele Gründe ein, sich hier zu engagieren. Im heutigen Artikel schauen wir uns zwei von ihnen einmal kurz an.

Die Dividende

Eines sollte sich jeder angehende Investor immer ins Bewusstsein rufen. Dass sich nämlich die Rendite bei Aktien aus zwei Dingen zusammensetzen kann. Da wären hier zum einen natürlich die Kursgewinne zu nennen. Aber nicht wenige Unternehmen zahlen ihren Aktionären auch eine Dividende.

Es ist in der Regel so, dass die Dividende den Teil des Gewinns einer Aktiengesellschaft darstellt, der an die Investoren ausgeschüttet wird. Weil diese Art der Gewinnausschüttung im Normalfall regelmäßig und in einem bestimmten Rhythmus stattfindet, ist die Dividende bei vielen Anlegern äußerst beliebt. Und mit der Zeit lässt sich mit ihr unter Umständen ein schöner zusätzlicher Geldstrom generieren.

Nehmen wir doch einfach einmal die Aktie der Allianz (WKN: 840400) als Beispiel. Wer sich vor zehn Jahren einige Papiere der Münchener Versicherungsgesellschaft in sein Depot legte, bekam damals eine Dividende von 4,50 Euro je Aktie ausgezahlt. In diesem Jahr werden es voraussichtlich schon 10,80 Euro sein, die die Allianz je Anteilsschein als Gewinnbeteiligung für 2021 an ihre Investoren ausschüttet.

Dies entspricht für diesen Zeitraum immerhin einer Steigerung von insgesamt 140 %. Und es zeigt uns meines Erachtens recht deutlich, wie viel die Dividende zum Ertrag eines Aktieninvestments beitragen kann.

Langfristig fast unschlagbar

Blickt man einmal auf etwas längere Anlagezeiträume, dann erkennt man, dass mit Aktien eigentlich immer recht gute Renditen zu erzielen waren. Betrachten wir uns doch zur Veranschaulichung einfach einmal die Ergebnisse unseres DAX-Performance-Index für zwei verschiedene Anlageperioden.

Geht man nach dem Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts (Stand: 31.12.2021), dann erzielte ein Anleger, der Ende 2011 für zehn Jahre in den DAX investierte, eine jährliche Durchschnittsrendite von 10,4 %. Doch zehn Jahre sind vielleicht eine noch nicht ganz so lange Zeitspanne.

Schauen wir uns deshalb auch noch einen Anlagezeitraum von 25 Jahren an. Hier waren es durchschnittlich immer noch 7,1 %, die man mit einem Engagement in den DAX pro Jahr erzielen konnte. Ich finde, wenn man bedenkt, dass es zwischendurch auch immer wieder zu heftigen Korrekturen kam, kann man dieses Ergebnis sicherlich als recht beachtlich ansehen.

Wie man sieht, haben sich diese Krisen also insgesamt nicht sonderlich bemerkbar gemacht. Und wer hier als Investor einen langen Atem mitbrachte, konnte trotzdem eine ordentliche Rendite einfahren. Meiner Meinung nach sollte auch dieser zweite und somit letzte Aspekt eindeutig dafürsprechen, die Sparquote zu reduzieren und schnellstmöglich mit einem Aktieninvestment zu beginnen.

