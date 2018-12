Investieren in den boomenden Markt der Aquakulturen

Zug (ots) - Aquakulturen - das gezielte Züchten vonMeeresorganismen auf sogenannten "Fischfarmen", gewinnt weiter anBedeutung, insbesondere da natürliche Fischbestände in den Weltmeerenzurückgehen. Zu viele Fangflotten sind auf der Jagd nach immerweniger Fisch. Asien hat laut FAO, der UN-Ernährungs- undAgrar-Organisation mit 3,3 Millionen Schiffen weltweit die größteFischfangflotte. Größter Fischproduzent ist China, das sich seit 2002auch zum größten Exporteur von Fischen und Fischprodukten entwickelthat. Die FAO stellte fest, dass rund 33 Prozent der genutzten undanalysierten Fischarten überfischt sind. Weltweit gesehen stündenaktuell rund 60 Prozent der Fischbestände kurz davorzusammenzubrechen. Die Fischbestände leiden aber nicht nur an derÜberfischung, auch Umweltverschmutzung und Klimawandel machen ihnenzu schaffen.Wie die FAO in ihrem aktuellen Bericht zur weltweiten Lage derFischbestände und Fischerei weiter erklärt, wird die gesamteFischproduktion - also Fang und Aquakultur - von 2016 bis 2030voraussichtlich um 18 Prozent auf 201 Millionen Tonnen Fischzunehmen. Dabei wird in Europa am meisten Fisch verspeist, noch vorden USA und Japan. Insgesamt wurden im Jahr 2016 weltweit 171Millionen Tonnen Fisch verarbeitet, 80 Millionen Tonnen davon kamenaus Aquakulturen.Aquakulturen ziehen aber auch ethische und ökologische Problemenach sich. Die mit dieser Form von Intensivhaltung einhergehendenhohen Besatzdichten benötigen Verbesserungen der Haltungsbedingungen.Dazu müssen neue Technologien entwickelt werden, um eine nachhaltigeFischzucht zu ermöglichen.Für die Nahrungsmittelproduktion bieten Aquakulturen gegenübertraditionellem Fischfang große Vorteile. So kann einerseits mitgünstigeren Preisen kalkuliert werden und es gibt einkontinuierliches und planbares Aufkommen von Fisch und Meeresfrüchtenfür den Handel. Während z.B. das Aufkommen von wildem Lachs starkensaisonalen Schwankungen unterliegt, ist der Ertrag aus Aquakulturenwesentlich gleichmäßiger und leichter zu steuern, was den Verkauferheblich vereinfacht. Die EU Administration hat beschlossen inZukunft die Aquakultur europaweit stärker zu fördern, um die Meerevor Überfischung zu schützen und den europäischen Markt unabhängigervon Importen zu machen.Domstein Seafood vereint Nachhaltigkeit und RenditeEiner der großen Akteure auf dem europäischen Fischereimarkt istdie Domstein Seafood AG. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug, in derSchweiz, beliefert die Fischereiindustrie mit innovativenTechnologien, proteinreichen Fischfuttermitteln und anderenFischzuchtprodukten. Daneben unterhält Domstein Seafood aber auchselbst weltweit Aquakulturbetriebe, Werften, Forschungs- undEntwicklungs-abteilungen. Das Unternehmen ist überzeugt davon, dassdie Aquakultur der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft ist. Dabeibasiert nachhaltige Aquakultur für sie auf drei Hauptkonzepten, diesoziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit sowie dieUmweltverträglichkeit. Mit dieser Firmenphilosophie ist die DomsteinSeafood AG sehr erfolgreich. Im letzten Geschäftsjahr konnte einneuer Rekord erzielt werden. Die Vermögenswerte sind um fast 40%gestiegen und der Umsatz um 14,2%. Die Aktionäre profitieren davon;denn die Geschäftsführung legt Wert auf eine kontinuierlicheDividendenpolitik. Pro Jahr sollen 30-50% des Konzernergebnisses alsDividende an Investoren abgeführt werden. Der genaue Wert richtetsich traditionell nach der allgemeinen Geschäftsentwicklung und denWachstumschancen. Auf ihrer Hauptversammlung beschloss DomsteinSeafood AG-Vorstand Dr. Feldmann eine Dividende von EUR 0,12 je Aktiefür das Geschäftsjahr 2019, das ist eine Ausschüttungsquote von 48%,daraus ergibt sich eine Rendite von 4,7% für die Aktionäre. DerDividenden-Ertrag wurde auf 6 Monate festgelegt.Zurzeit befindet sich die Domstein Seafood AG in Verhandlungen mitstrategischen Partnern, die sich positiv auf das operative Geschäftauswirken könnten. Daher wurde zusammen mit den Großaktionärenbeschlossen, die Zeichnungsfrist für den laufenden Börsengang bis zum1. Quartal 2019 zu verlängern. So bekommen potentielle Investoren dieMöglichkeit, die Ergebnisse dieser Verhandlungen in ihreInvestitionsentscheidung einzubeziehen und am boomenden Markt derAquakultur zu partizipieren.Pressekontakt:Domstein Seafood AGSteinhauserstrasse 746300 ZugSwitzerlandPhone: +4141 508 7518Fax: +4141 560 8097Email: info@domstein.chOriginal-Content von: Domstein Seafood AG, übermittelt durch news aktuell