Was ist Investieren für dich? Ein Weg, um dein Geld zu vermehren? Oder ein Vermögen aufzubauen? Mit Sicherheit können Antworten wie diese ziemlich schnell und wie aus der Pistole geschossen kommen. Keine Frage: Die Perspektive ist auch nicht falsch.

Allerdings ist Investieren womöglich mehr: Es sollte ein Prozess sein, der Teil deines Lebens ist, möglicherweise auch dein finanzielles Leben prägt. Je nachdem, wie pathetisch du bist und wie groß dein Interesse an Aktien und Börse ist.

Warum sollte das Investieren ein Leben lang anhalten? Gute Frage. Lass uns dazu einen Blick auf drei wirklich wichtige Faktoren riskieren, über die insbesondere Foolishe Investoren nachdenken sollten.

Investieren? Ein Leben lang … mit viel Zeit

Zunächst einmal solltest du Investieren mit dem Gedankengut angehen, dass das ein lebenslanger Prozess ist, damit du das richtige Mindset besitzt. Beziehungsweise, dass du die Zeit zu deinem Vorteil nutzt. Gerade ein lebenslanger Prozess beim Investieren bietet viele Chancen und vergleichsweise weniger Risiken.

Lass uns dazu einen Blick auf die Statistik riskieren: Der S&P 50 hätte in einem Zeitraum zwischen 1871 und 2014 niemals eine negative Rendite erzielt, wenn man den breiten Markt über 20 Jahre gehalten hätte. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Aussage, die eines zeigt: Wer langfristig investiert, der begrenzt das Verlustrisiko und erhöht die Chancen. Vor allem, wenn man noch dazu regelmäßig investiert und das Risiko eines schlechten Zeitpunkts minimiert.

Wer sein ganzes Leben lang investiert, der erhöht entsprechend noch mehr die Chance auf eine positive Rendite. Alleine deshalb sollte das Investieren ein Prozess sein, der dein Leben begleitet.

Konsequenter Lernprozess

Allerdings sind das Risiko und die Chance nicht der einzige Blickwinkel, den du dazu einnehmen solltest: Das Investieren ist nämlich auch mit Blick auf dich persönlich ein Prozess, der ein Leben lang anhalten kann. Nämlich ein Lernprozess.

Du wirst am Anfang eine Menge Fehler begehen. Doch auch wenn du etwas erfahrener bist, wird es immer noch Dinge geben, mit denen du deine Kompetenzen erweitern und ausbauen kannst. Neue Kompetenzbereiche zum Beispiel. Oder neue, junge Aktien und Megatrends, die es zu analysieren und mit ihnen zu profitieren gilt.

Alleine weil es stets eine Menge zum Lernen gibt, ist das Investieren ein Prozess, der ein Leben lang anhalten kann. Das ist ein zweiter Grund, der für diese These spricht.

Wähle Aktien, als dürftest du sie niemals verkaufen

Zu guter Letzt solltest du außerdem ein Leben lang investieren, um den richtigen Blickwinkel bei der Aktienauswahl zu besitzen. Es mag manchmal hilfreich sein, sich vorzustellen, dass man niemals wieder verkaufen darf. Oder eine Aktie bis zum Lebensende halten muss.

Wer mit dieser Perspektive investiert, der trifft andere Entscheidungen. Nicht die Aktie ist im Fokus, sondern das Unternehmen. Es gilt Geschäftsmodelle auf die Zukunftsfähigkeit zu analysieren sowie auf Wettbewerbsvorteile zu achten. Beides sind wichtige Aspekte, die langfristig Renditen generieren können.

Auch deshalb: Investiere mit einem Ewigkeitsgedanken. Investiere ein Leben lang. Das kann dir ebenfalls helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Investieren? Ein Leben lang!

Wenn du dich daher für das Investieren entscheidest, solltest du definitiv mit dem Gedanken spielen, ein Leben lang dabeizubleiben. Sowohl das Risiko als auch der Lernprozess und der Blickwinkel bei der Aktienauswahl spielen dabei eine wichtige Rolle.

The post Investieren? Ein Leben lang! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021