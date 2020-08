Investiere dein Altersguthaben in diese Empfehlung von Warren Buffett

Warren Buffett ist bekannt für sein Vermögen – das Orakel von Omaha hat durch seine klugen Aktienkäufe Milliarden verdient. Bei seinem Ruf als einer der besten Investoren der Welt überrascht es nicht, dass viele Menschen seine Käufe und Empfehlungen genau beobachten, um etwas davon für ihre eigenen Käufe zu lernen.

Natürlich ist auch Buffett nicht perfekt, so dass es bei den meisten seiner Empfehlungen keine Garantie gibt, dass du damit auch Geld verdienen wirst. Buffett hat jedoch eine Anlagemöglichkeit empfohlen, die so gut wie sicher ist – und wenn du seinen Rat befolgst und deinen Rentenfonds darin investierst, kannst du mit der Zeit garantiert eine gute Rendite erzielen.

So nah an einer sicheren Sache, wie es geht

Wie lautet also Buffetts Empfehlung? Es ist ein S&P-500-Indexfonds.

Indexfonds bilden die Performance eines bestimmten Finanzindex ab – in diesem Fall des Standard & Poor’s 500 Index. Der S&P 500 setzt sich aus den 500 größten, börsennotierten Unternehmen am US-Aktienmarkt zusammen, gewichtet nach der Marktkapitalisierung (dem Gesamtwert der ausstehenden Aktien in US-Dollar).

Da der Index praktisch alle der größten US-Unternehmen umfasst, wird er weithin als Richtwert für den Aktienmarkt insgesamt angesehen. Mit anderen Worten, wenn Analysten oder Nachrichtenartikel sagen, dass der “Aktienmarkt” steigt, bedeutet dies wahrscheinlich, dass der S&P 500-Index an Wert gewinnt.

Der S&P-500-Indexfonds bietet eine sofortige Diversifizierung, denn wenn wir in diesen Index kaufen, besitzen wir ein kleines Stück von 500 großen US-Unternehmen, die eine Vielzahl verschiedener Branchen repräsentieren. Und da es sich bei den im Index enthaltenen Unternehmen in der Regel um etablierte, bekannte Namen wie Microsoft, Apple und Facebook handelt, sind die Risiken einer Investition in diesen Index gering.

Wenn du dir in diesem Zusammenhang die historische Performance des S&P 500 ansiehst, ist sie langfristig immer gestiegen – der Index hat im Laufe der Zeit durchschnittliche jährliche Renditen von 9 % bis 10 % erzielt. Der Index vermeidet das Konzept, zu versuchen, auch den Markt zu timen, da man bei einer Haltedauer von 20 Jahren praktisch keine Verluste erzielt.

Das bedeutet, dass du zwar bei Marktkorrekturen kurzfristig einige Verluste erleidest, aber wenn du dein Geld in den S&P 500 investierst, ist praktisch garantiert, dass du über einen ausreichend langen Zeithorizont eine angemessene Rendite erzielst. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Buffett den Investoren empfahl, bis zu 90 % ihres Geldes in den S&P 500 zu investieren – insbesondere wenn du dir nicht die Zeit nehmen willst, einzelne Aktien zu recherchieren.

Das unten stehende Diagramm hilft wirklich, diesen Punkt zu verdeutlichen – es zeigt die Performance des S&P 500 der letzten 90 Jahre, wobei die Grauzonen Perioden zeigen, in denen sich die USA in einer Rezession befanden. Wie du siehst, gab es in wirtschaftlich unruhigen Zeiten einige Rückgänge, aber der Gesamttrend ist im Laufe der Zeit nach oben gegangen.





Solltest du Buffetts Rat befolgen?

In den S&P 500 zu investieren ist eine der besten und einfachsten Möglichkeiten, in Aktien zu investieren, wenn du dir nicht die Zeit nehmen willst, einzelne Unternehmen zu suchen, von denen du Aktien kaufen möchtest. Aber obwohl du mit ziemlicher Sicherheit mit der Zeit gut abschneiden wirst, wenn du in einen S&P-Indexfonds investierst, wirst du damit den Markt nicht schlagen.

Wenn es dein Ziel ist, den breiteren Markt zu übertreffen, kannst du vielleicht viel besser abschneiden, wenn du bereit bist, die nötige Recherchearbeit zu machen. In diesem Zusammenhang hätten Anleger, die in den frühen Tagen intelligente Käufe getätigt und Aktien wie Netflix oder Amazon gekauft haben, weit mehr als die durchschnittliche jährliche Rendite des S&P erzielt.

Aber wenn du nicht gerne Aktien recherchierst, dann ist es das Beste, Buffetts Rat zu befolgen.

