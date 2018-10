Die Investfinans AB öffnet sich dem europäischen Markt

Vällingby (ots) - Die Investfinans AB mit den Schwerpunkten,Immobilienberatung, Transaktionsmanagement, Factoring sowieProjektentwicklung ist dabei, das Geschäftsfeld auszuweiten. Kundenund Partner der Investfinans AB sind private und institutionelleAnleger, Investoren, Projektentwickler, Bauträger, Privatiers. Nunmöchte man sich vor allem dem europäischen Markt öffnen.Das seit Jahren überaus erfolgreiche Geschäftsmodell fürinstitutionelle Anleger wird nun auf private Anleger ausgeweitet.Erstmals werden private Investoren die Gelegenheit haben, sich anInvestitionsprojekten zu beteiligen, die bisher lediglich Banken,Fonds oder Vermögensverwaltern vorenthalten war.Seit 2006 auf dem Markt, kann man bereits nach kurzer Zeit aufeine beeindruckende regionale und überregionale Erfolgsbilanzzurückblicken.Die Investfinans AB mit Sitz in Stockholm ist eines der führendenInvestmentunternehmen Skandinaviens in den BereichenImmobilienberatung, Transaktionsmanagement, Factoring sowieProjektentwicklung.Ein Großteil der Bauvorhaben wird kurz vor Fertigstellung vonexternen Bauträgern erworben und in das eigene Portfolioeingepflanzt. Dies ermöglicht den Anlegern attraktive Anlagechancenmit sehr kurzen Laufzeiten.Das Unternehmen möchte den Ausbau der Marktposition durch einegezielte Investitionspolitik erreichen. Investfinans AB plant mehrereÜbernahmen im europäischen Markt und wird mit neuen Produkten in neueMärkte eindringen, sei es durch gezielten Eigenaufbau oderAkquisitionen. Ziel ist es, sich mit einer breiter gefächertenGeschäftsbasis europäischen Anlegern zu öffnen. Vor allem dieErweiterung der Anleihensparte im Bereich festverzinslicherAnlageprodukte dürfte dem schwedischen Investmenthaus eine erheblicheKundenschar zuführen und nicht zuletzt den Jahresumsatz auf ein neuesNiveau heben.Ein Börsengang ist für Ende 2019 geplant.Pressekontakt:Investfinans ABSÖDERBERGA GÅRDSVÄG 2162 52 VÄLLINGBYwww.investfinansab.eumedia@investfinansab.euPer AndersTelefon: 0046 840839101Original-Content von: Investfinans AB, übermittelt durch news aktuell