Investfinans AB geht spätestens 2019 an die Börse

Vällingby (ots) - Das Unternehmen Investfinans AB plant fürspätestens 2019 seinen Börsengang. Als potenzielle Konsortialführersind einige Großbanken in den USA und Europa im Gespräch.Quellen, die mit dem Thema vertraut sind, beziffern den Börsenwertdes Unternehmens auf mehr als 600 Millionen Euro.Joseph Blankfein, ein unabhängiger Chefanalyst, der den Börsengangdes Unternehmens begleiten und gleichzeitig als Chief of Compliancefungieren wird, sprach mit Bloomberg. Er ist der Ansicht, dass diehohe Bewertung auf der Grundlage der zukünftigenInvestitionspartnerschaften und der mehrmals geäußertenExpandierungspläne realistisch ist. Positiv bewertet werden auch dieBarreserven und die garantierte Dividendenrendite.Eine Platzierung bei der Euronext in Paris kann laut BloombergsQuellen bereits im ersten Quartal erfolgen.Die Investfinans AB will die Erlöse aus dem Börsengang unteranderem zur Finanzierung von Investitionen verwenden. Laut demUnternehmen sollen Kapazitäten ausgebaut und Technologien entwickeltwerden. "Wir sind auf Wachstumskurs", sagt Investfinans-CEO BjörnMagnus Kasholm. "Als börsennotiertes Unternehmen mit größerenfinanziellen Mitteln können wir dieses Wachstum weiter festigen."In den kommenden Jahren strebt Kasholm einen kontinuierlichenAusbau der verwalteten Vermögenswerte an.Bezüglich eines spezifischen Zeitplans für das IPO hielt sichKasholm bedeckt. Es ist jedoch wohl nur noch eine Frage der Zeit, bisder Börsengang offiziell angekündigt wird. Laut Finanzkreisen wirddas Aktienprospekt Ende des Jahres veröffentlicht. Danach beginnt dieZeichnungsfrist, sodass die Erstnotierung bis Mitte Februar erfolgenkann.Die Beauftragung der begleitenden Banken ist einer der erstenSchritte in diese Richtung. In der Regel dauert es fünf bis sechsMonate ab dem Tag, an dem die Berater an die Öffentlichkeit gehen.Unter der Annahme, dass die Auswahl der Institute nach einem Monatabgeschlossen ist, ist ein Börsengang im April oder Mai realistisch.Pressekontakt:Investfinans ABSÖDERBERGA GÅRDSVÄG 2162 52 VÄLLINGBYwww.investfinansab.eumedia@investfinansab.euPer AndersTelefon: 0046 840839101Original-Content von: Investfinans AB, übermittelt durch news aktuell