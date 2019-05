Investec: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Am 03.05.2019, 14:49 Uhr notiert die Aktie Investec an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 492,87 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Kapitalmärkte".

Investec haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Investec aktuell mit dem Wert 61,34 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 27,67. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Buy". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Investec erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Investec vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (600 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 21,41 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 494,2 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Investec erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Investec beläuft sich mittlerweile auf 489,1 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 494,2 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,04 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 477,22 GBP. Somit ist die Aktie mit +3,56 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".