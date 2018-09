Frankfurt am Main (ots) - Fitnessstudio und Kita auf demBürogelände, eine hauseigene App, Grünflächen und Sharing-Angebote.Nicht nur im Silicon Valley oder in Metropolen wie Berlin sehnen sichMitarbeiter nach zukunftsweisenden Arbeitswelten mit Atmosphäre. DasReal Estate Unternehmen Investa greift das Bedürfnis, Leben undArbeit zu vereinen, nun auch in anderen Städten auf und startetgemeinsam mit Union Investment Real Estate GmbH ein neuesImmobilienkonzept. Mit "The Plant" erhalten ab September ausgewählteCampus-Immobilien in Konstanz, Nürnberg und Fürth nicht nur ein neuesDesign, ebenso wird der Campus urbaner."Themen wie Digitalisierung und agiles Arbeiten haben dieBedürfnisse von Mietern verändert. Immer mehr Unternehmen erkennen,wie wichtig ganzheitliche Arbeitswelten sind, um Fachkräfte zuüberzeugen und vor allem zu binden", sagt Rainer Thaler,Geschäftsführer von Investa. Vor diesem Hintergrund besteht dieVision, "The Plant" in den nächsten Jahren an weiteren Standorten zurealisieren.Mit der neuen Marke entwickelt das Unternehmen den 2016erfolgreich ins Leben gerufenen Immobilien Themenfonds Urban Campusweiter, in dem sich das Immobilienportfolio befindet.Gemäß dem Konzept von "The Plant" werden sukzessiv sämtliche imFonds befindliche Bestandsimmobilien refurbished beziehungsweisegebrandet. Die Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf eine neueSignaletik oder je nach Standort unterschiedlicheGestaltungselemente. Vielmehr sollen unter der Marke "The Plant" auchweiche Standortfaktoren verbessert werden und damit dieNachhaltigkeit der Immobilie in Bezug auf Themen wieAufenthaltsqualität.Durch eine eigene App, Networking Flächen, Car-Sharing undFahrradstationen entsteht nach und nach für die Mitarbeiter einurbanes Umfeld. "Längst wird nicht mehr nur am festen Platz imeigenen Büro gearbeitet. Die Arbeitsorte werden wie die Teams immerflexibler. Deshalb schaffen wir mit "The Plant" noch modernereArbeitsplätze und geben die Möglichkeit, Teil einerbranchenübergreifenden Community zu sein", ergänzt Wolfgang Kesslervon Union Investment.Wohlfühlen will die Mehrheit der Arbeitnehmer sich längst nichtmehr nur zu Hause. Eine aktuelle Studie zeigt, dass rund 70 Prozentder Angestellten die Attraktivität des Arbeitgebers entsprechend derAttraktivität des Arbeitsumfelds bewerten. Deshalb identifizierensich immer mehr Unternehmen mit dem Work-Life-Blending Konzept undlassen zusehends soziales Leben und Job verschmelzen. Rainer Thaler:"Die Ansprüche der Arbeitnehmer sind gewachsen. Durch das Konzept"The Plant" lassen wir die Bestandsimmobilien neu erblühen, indem wirsie noch stärker auf Benutzerinteressen zuschneiden. Dabei greifenwir auch Trends wie Urban Gardening auf. Das Umfeld ist derwichtigste Motivationsfaktor, wenn es um Effizienz im Job geht." DenStart macht Investa mit dem Branding dreier Büroimmobilien.Schrittweise will Investa Real Estate die Marke auf mehr als zehnArbeitswelten in ganz Deutschland erweitern. Dafür sondiert Investafortlaufend geeignete Standorte und wird für Union Investment weitereObjekte ankaufen. Das Konzept zielt mieterseitig neben Start-Ups aufjunge Kreativ- und Technologieunternehmen ab. Zudem sollen weitereMieter aus Branchen angesprochen werden, die am jeweiligen Standortbereits einen Fokus bilden.Über Union InvestmentUnion Investment ist einer der führendenImmobilien-Investmentmanager für private und institutionelle Anleger.Union Investment betreut ein Gesamtvermögen von rund 30,4 MilliardenEuro in aktiv gemanagten Fonds und ca. 2,5 Milliarden Euro inAdministrativen Dienstleistungen. Die 1965 gegründete UnionInvestment Real Estate GmbH bildet innerhalb der Union InvestmentGruppe das Kompetenzzentrum für private Immobilieninvestments. IhreSchwestergesellschaft, die Union Investment Institutional PropertyGmbH, konzentriert sich auf das Immobiliengeschäft fürinstitutionelle Kunden. Im gewerblichen Immobiliensektor agiert UnionInvestment als institutioneller Investor und als Asset Manager. Ihrbreites, über 24 Ländermärkte diversifiziertes Immobilienportfoliobesteht aus über 376 Objekten und Projekten in den Segmenten Büro,Hotel, Einzelhandel und Logistik. Ca. 57 Prozent desImmobilienvermögens befindet sich außerhalb Deutschlands, davon ca.15 Prozent außerhalb Europas.Über InvestaDie Investa Immobiliengruppe entwickelt seit über 40 JahrenImmobilien in Deutschland. Überdurchschnittlich erfolgreiche Projekteund umfangreiche Erfahrung bei der Konzeption, Vermarktung undRealisierung von qualitativ hochwertigen Bürogebäuden, Hotels sowieEigentumswohnanlagen haben die Investa Immobiliengruppe als eine derersten Adressen für Projektentwicklungen in Deutschland etabliert.Seit ihrer Gründung im Jahr 1972 realisierte die InvestaImmobiliengruppe Neubau- und Bestandsimmobilien mit einemInvestitionsvolumen von über vier Milliarden Euro. Die InvestaCapital Management GmbH entwickelt als Teil derInvesta-Immobiliengruppe Investitionsprodukte für institutionelleInvestoren und begleitet diese mit aktivem Immobilienmanagement.