„Invest“-Nachlese: Ist Gold krisenfest?

Liebe Leser,

auch jetzt noch beantworten wir zahlreiche Fragen, die uns im Nachgang zur Messe „Invest“ in Stuttgart gestellt wurden. Das Team von www.finanztrends.info hat viele Antworten bereits in die Beiträge der Webseite eingearbeitet. Nicht dabei ist bislang die Frage nach „Gold“. Gold gehört derzeit zu den heißen Eisen, weil die Gefahr eines „Crashs“ so groß zu sein scheint wie lange nicht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.