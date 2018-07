Invest in Heads-Fonds-Management bietet potentiellen Investoren an, die Effizienz des Algorithmus-Tools an der eigenen Person und somit ihre Führungs-Kompetenz zu prüfen

Weitere Suchergebnisse zu "INVEST IN HEADS":

Stuttgart (ots) - Mit einem besonderen Modul, einer Art "Spin-off"aus dem Headhunting, eruiert das Fondsmanagement von Invest in HeadsUnternehmen mit Top-Management. Dank eines eigens geschaffenenAlgorithmus wird anhand bestimmter Kriterien die Führungsqualität desManagements ermittelt. Von ihrem Konzept überzeugt, laden die "Investin Heads"-Verantwortlichen jetzt Unternehmer bzw. Privatanleger ein,sich einem Selbstversuch zu unterziehen, um aus erster Hand an dereigenen Person diese Verfahrensweise kennen zu lernen und mehr überdie eigene (Führungs)Persönlichkeit zu erfahren.Invest in Heads Fund - Global Equity (ISIN: LI0350937053) wurdevor rund 16 Monaten von drei bedeutenden deutschenUnternehmerfamilien initiiert, die im Rahmen ihrer eigenenVermögensverwaltung erheblich investiert sind. Der globaleAktienfonds hatte im ersten Quartal des laufenden Jahres wie diemeisten Marktteilnehmer auch einen Rückgang zu verzeichnen, liegtaber mit einer Jahresperformance von 5,57 % weiterhin sehr gutplatziert. Dabei ist es dem Fondsmanagement von Invest in Headsgelungen, die Volatilität durch die gezielte Aktienauswahl zubegrenzen.Die geringere Volatilität des Aktienfonds resultiert aus demZusammenspiel dreier wesentlicher Faktoren: Den relativ hohenBarbestand von 25 Prozent im Fonds, die Short-Positionen, dieinzwischen alle Kursgewinne erzielten, und schließlich die Auswahlder Unternehmen, in die der Fonds investiert. Gerade der letzte Punktist das Alleinstellungsmerkmal des Invest in Heads, denn dasManagement legt mit einer innovativen Methodik besonderes Augenmerkauf die Kompetenz der Führungsebene der zu investierendenUnternehmen."Sind Unternehmen auf Basis einer Value-Analyse eher günstigbewertet, dann sind sie in unruhigen Börsenzeiten stabiler undkorrigieren auch in Korrekturphasen weniger als derMarktdurchschnitt. Gleichzeitig bleibt die Chance, dass die Märktewieder auf die Qualität dieser Unternehmen aufmerksam werden, so dassdann überdurchschnittliche Renditen erwirtschaftet werden können", soHeads-CEO Volker Weber.Management-Qualität ist entscheidendIn volatilen oder rückläufigen Börsenphasen sei vor allem dieQualität des Managements von entscheidender Bedeutung: "Zweifelsfreisind Unternehmen mit einem Top-Management auf schwierige Marktphasenbesser vorbereitet. Deren Führungskräfte zeichnen sich unter anderemdamit aus, solche Marktphasen zu nutzen, um die Stärken ihrerUnternehmen auszubauen. Damit schaffen sie optimale Voraussetzungen,vom nächsten Aufschwung überproportional partizipieren zu können".Aber kann man die Qualität eines Managements seriös und zuverlässigbeurteilen und wenn ja, wie? "Ja, wir sind dazu in der Lage. Wirbedienen uns dabei eines Algorithmus, der anhand der Bewertung vonTausenden Manager-Gesichtern beurteilen kann, welche physiognomischenAusprägungen eine Führungspersönlichkeit haben sollte, um spezifischeunternehmerische Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Dies magzurecht überraschen und etwas ungewöhnlich erscheinen. Aber genaudiese Erkenntnisse werden in unterschiedlichsten Bereichenerfolgreich genutzt. In der diagnostischen Medizin wirdbeispielsweise zunehmend auf Anzeichen im Gesicht geachtet, umfrühzeitig Indizien für eine mögliche Erkrankung zu erkennen", soVolker Weber und empfiehlt, einfach mal die Key Words "Gesicht +Krankheit" zu googeln."Eines unserer Partnerunternehmen erstellte hierzu im Auftrageiner renommierten Universitätsklinik in den USA eine entsprechendeStudie zum Thema Herzkrankheiten. Hierfür wurde ausschließlich dasGesicht ausgewertet und auf Anzeichen geachtet, die aufHerzerkrankungen schließen lassen könnten. Das Ergebnis beeindruckte,denn die Übereinstimmung mit den Ärzte-Diagnosen lag bei etwas mehrals 90 Prozent", erklärt Volker Weber.Das "Invest in Heads"-Team entwickelte ein einzigartiges Systemzur Beurteilung von Management-Teams. Es basiert aufjahrtausendealtem Wissen und intuitiven Fähigkeiten, die jeder insich trägt. "Im Mittelpunkt unseres Investment-Prozesses steht dasManagement. Dazu haben wir eine spezielleManagement-Bewertungsmethode entwickelt. Denn dieser Fonds setzt aufKöpfe und nutzt für sein Auswahlverfahren als "Ultima Ratio", alsletztlich entscheidende Instanz, ein einzigartiges eigens hierfürentwickeltes Tool. Das Verfahren, eine Art "Spin-off" aus demHeadhunting, das seit Jahrzehnten bei der Besetzung vonTop-Positionen (auch bei DAX- und internationalen Unternehmen)angewendet wird, ermittelt die Eigenschaften und Fähigkeiten desTopmanagements und gleicht es mit den Markterfordernissen (SWOT) fürdas Unternehmen ab", so Volker Weber. Nur wenn dessen Lenker, Denkerund Macher fachlich und charakterlich überzeugen, haben dieseUnternehmen eine Chance, in das "Invest in Heads"-Anlageuniversumaufgenommen zu werden. Das sei eine "conditio sine qua non". Dennentscheidend sind - wie der Fonds-Name "Invest in Heads" impliziert -die Köpfe beziehungsweise die Kompetenz der Entscheider.Mut zum Selbstversuch? Probe aufs Exempel - persönlicheKompetenz-AnalyseDie Heads-Verantwortlichen gehen in die praktisch-informelleOffensive. Direkt, authentisch und unkonventionell. Denn sie bietenpotentiellen Investoren und deren Vertrauenspersonen an, im Rahmeneines persönlichen Meetings im kleinsten Kreis - sozusagen hautnah -die Vorgehensweise und deren Funktionsweise umfassend dazustellen undzu erläutern. Damit verbunden ist die Probe aufs Exempel, derSelbstversuch, um der Vorgehensweise und dem Tool auf den Zahn zufühlen.Das ist ebenso bemerkenswert wie ungewöhnlich. Aber mit dieserganz persönlich-individuellen Erfahrung und den damit verbundenenErgebnissen erhalten Interessenten äußerst wertvolleEntscheidungshilfen. Nicht zuletzt mit der Intention, somitüberzeugte Partner von Invest in Heads Fund - Global Equity zuwerden.Kontakt für den Selbstversuch: Volker Weber (CEO), E-Mail:vw@invest-in-heads.dePressekontakt:Thomas John (Head of Marketing & Communication)T +49 711 6647 3880M +49 172 72 51 519tj@invest-in-heads.deOriginal-Content von: Invest in Heads GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell