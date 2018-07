Invesco Taxable Municipal: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Per 25.07.2018 wird für die Aktie Invesco Taxable Municipal am Heimatmarkt NYSE Arca der Kurs von 29,37 USD angezeigt.Wie Invesco Taxable Municipal derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Invesco Taxable Municipal-Aktie ein Durchschnitt von 29,95 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 29,37 USD (-1,94 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (29,52 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,51 Prozent Abweichung). Die Invesco Taxable Municipal-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Invesco Taxable Municipal erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

