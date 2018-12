Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value: Was Sie wissen sollten?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Der Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value-Schlusskurs wurde am 21.12.2018 an der Heimatbörse NYSE Arca mit 56,09 USD festgestellt.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value von 56,09 USD ist mit -24,17 Prozent Entfernung vom GD200 (73,97 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 67,29 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -16,64 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 96,65, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 80,23, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.