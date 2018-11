Invesco S&P Developed High Low Volatility: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Invesco S&P Developed High Low Volatility weist zum 27.11.2018 einen Kurs von 26,825 USD an der BörseCboe BZX auf.

Wie Invesco S&P Developed High Low Volatility derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Invesco S&P Developed High Low Volatility. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Invesco S&P Developed High Low Volatility-Aktie beträgt dieser aktuell 28,11 USD. Der letzte Schlusskurs (26,825 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-4,57 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Invesco S&P Developed High Low Volatility somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (26,91 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,32 Prozent Abweichung). Die Invesco S&P Developed High Low Volatility-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Invesco S&P Developed High Low Volatility auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Invesco S&P Developed High Low Volatility-Aktie hat einen Wert von 52,63. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (46,76). Invesco S&P Developed High Low Volatility ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,76). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Invesco S&P Developed High Low Volatility.