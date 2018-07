Invesco S&P 500 TOP: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

An der Heimatbörse Xetra NYSE Arca notiert Invesco S&P 500 TOP per 23.07.2018 bei 200,61 USD.Nach einem bewährten Schema haben wir Invesco S&P 500 TOP auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Invesco S&P 500 TOP-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 191,16 USD. Der letzte Schlusskurs (200,61 USD) weicht somit +4,94 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (195,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,5 Prozent), somit erhält die Invesco S&P 500 TOP-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Invesco S&P 500 TOP-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

Weiterlesen...