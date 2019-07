Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care: Was sagt man dazu?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care-Aktie notierte am 26.07.2019 mit 202.23 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSE Arca.

Nach einem bewährten Schema haben wir Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Bei Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care für diese Stufe daher ein "Hold".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,44, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,65, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.