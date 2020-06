Invesco QQQ Trust Series 1: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Für die Aktie Invesco QQQ Trust Series 1 stehen per 22.06.2020, 17:12 Uhr 244.92 USD zu Buche.

Die Aussichten für Invesco QQQ Trust Series 1 haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Invesco QQQ Trust Series 1-Aktie: der Wert beträgt aktuell 54,4. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Invesco QQQ Trust Series 1 weder überkauft noch -verkauft (Wert: 30,76), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Invesco QQQ Trust Series 1 damit ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Invesco QQQ Trust Series 1-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 208,9 USD. Der letzte Schlusskurs (244,24 USD) weicht somit +16,92 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (225,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,46 Prozent), somit erhält die Invesco QQQ Trust Series 1-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Invesco QQQ Trust Series 1-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Invesco QQQ Trust Series 1 in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Invesco QQQ Trust Series 1 haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Invesco QQQ Trust Series 1 bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.