Invesco QQQ Trust Series 1: Hat sich heute erholt. Hier ist warum.

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Der Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ) erreichte ein Tageshoch von $320,74, bevor er den Tag mit einem Plus von 1,88 % bei $318,61 beendete.

Stärke für den Index wurde in mehreren wichtigen Tech-Namen gefunden, als die Renditen am Montag fielen, Namen, die sonst angesichts der 10-jährigen Renditen, die am letzten Freitag ein 14-Monats-Hoch von 1,75% erreichten, schwankten. Der SPDR S&P 500 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung