Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hd: Lohnt sich hier ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Der ETF Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hd läuft unter dem Unternehmen Invesco Investment Management Limited. Der ETF lässt sich unter der ISIN: IE00BVGC6645 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Der Schlusskurs von Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hd lag am 25. März 2021 bei 18,74 Euro.

Die Kosten lassen sich sehen!

Die Ongoing Charges, zu deutsch „laufende Kosten“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung