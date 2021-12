Invesco Gl Inc Real Est-C: Wann startet die Rallye?

Wie sieht es mit der Performance seit dem 52 Wochentief aus? Der Fond erreichte am 21. Dezember 2020 ein neues 52 Wochentief mit einem Kurswert von 14,60 Euro. 356 Tage sind vergangenen und seither stieg der Kurs um 19,11 Prozent. Dies dürfte doch vor allem den Kapitalanleger von Invesco Gl Inc Real Est-C in den vergangenen 356 Tagen gute Laune ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



