Invesco Ftse Rafi US 1500 Small-Mid: Da kann man nur noch staunen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Invesco Ftse Rafi US 1500 Small-Mid. Die Aktie schloss den Handel am 07.12.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 122,61 USD.

Invesco Ftse Rafi US 1500 Small-Mid haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Invesco Ftse Rafi US 1500 Small-Mid. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um negative Themen, wobei es keine positive Diskussion zu verzeichnen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Invesco Ftse Rafi US 1500 Small-Mid daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Invesco Ftse Rafi US 1500 Small-Mid von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Invesco Ftse Rafi US 1500 Small-Mid von 122,61 USD ist mit -9,85 Prozent Entfernung vom GD200 (136 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 131,04 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,43 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Invesco Ftse Rafi US 1500 Small-Mid-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Invesco Ftse Rafi US 1500 Small-Mid ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Invesco Ftse Rafi US 1500 Small-Mid-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 64,51, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,08, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.