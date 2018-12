Invesco Exchange-Traded II – Invesco Zacks Multi-Asset Income: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

Per 30.11.2018 wird für die Aktie Invesco Exchange-Traded II - Invesco Zacks Multi-Asset Income am Heimatmarkt NYSE Arca der Kurs von 14,91 USD angezeigt.

Die Aussichten für Invesco Exchange-Traded II - Invesco Zacks Multi-Asset Income haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Invesco Exchange-Traded II - Invesco Zacks Multi-Asset Income liegt bei 40, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Invesco Exchange-Traded II - Invesco Zacks Multi-Asset Income bewegt sich bei 50,85. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Invesco Exchange-Traded II - Invesco Zacks Multi-Asset Income-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 16,57 USD. Der letzte Schlusskurs (14,91 USD) weicht somit -10,02 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (15,55 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,12 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Invesco Exchange-Traded II - Invesco Zacks Multi-Asset Income-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Invesco Exchange-Traded II - Invesco Zacks Multi-Asset Income-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Invesco Exchange-Traded II - Invesco Zacks Multi-Asset Income. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Invesco Exchange-Traded II - Invesco Zacks Multi-Asset Income daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Invesco Exchange-Traded II - Invesco Zacks Multi-Asset Income von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.