Invesco Exchange-Traded II – Invesco Treasury Collateral: Haben Sie darauf geachtet?

Der Kurs der Aktie Invesco Exchange-Traded II - Invesco Treasury Collateral stand am 10.04.2019 zum Schluss an der heimatlichen Börse NYSE Arca bei 105,587 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Invesco Exchange-Traded II - Invesco Treasury Collateral einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Invesco Exchange-Traded II - Invesco Treasury Collateral jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Invesco Exchange-Traded II - Invesco Treasury Collateral derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 105,66 USD, womit der Kurs der Aktie (105,587 USD) um -0,07 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 105,52 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,06 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Invesco Exchange-Traded II - Invesco Treasury Collateral-RSI ist mit einer Ausprägung von 44,78 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 47,46, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Invesco Exchange-Traded II - Invesco Treasury Collateral in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Invesco Exchange-Traded II - Invesco Treasury Collateral haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Invesco Exchange-Traded II - Invesco Treasury Collateral bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.