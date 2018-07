Invesco Exchange-Traded II Invesco S&P SmallCap Consumer Staples: Aktienanalyse vom 05.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Invesco Exchange-Traded II Invesco S&P SmallCap Consumer Staples. Die Aktie schloss den Handel am 03.07.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 81 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Invesco Exchange-Traded II Invesco S&P SmallCap Consumer Staples einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Invesco Exchange-Traded II Invesco S&P SmallCap Consumer Staples jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die Invesco Exchange-Traded II Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ist mit einem Kurs von 81 USD inzwischen +7,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +11,46 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Invesco Exchange-Traded II Invesco S&P SmallCap Consumer Staples. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 44,16 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Invesco Exchange-Traded II Invesco S&P SmallCap Consumer Staples momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 24,88, was bedeutet, dass Invesco Exchange-Traded II Invesco S&P SmallCap Consumer Staples hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Buy" eingestuft. Invesco Exchange-Traded II Invesco S&P SmallCap Consumer Staples wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Invesco Exchange-Traded II Invesco S&P SmallCap Consumer Staples bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.