Invesco Exchange Traded II – Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid: Was DAS für den Kurs bedeutet!

An der Heimatbörse Xetra NYSE Arca notiert Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid per 09.08.2019 bei 28.59 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Die Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid ist mit einem Kurs von 28,59 USD inzwischen -3,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -3,02 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 64,98, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 68,24, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.