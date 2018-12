Invesco Exchange-Traded II – China: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

An der Heimatbörse Xetra NYSE Arca notiert Invesco Exchange-Traded II - China per 30.11.2018 bei 43,98 USD.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Invesco Exchange-Traded II - China entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Invesco Exchange-Traded II - China im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Invesco Exchange-Traded II - China. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Invesco Exchange-Traded II - China auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Buy"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Invesco Exchange-Traded II - China weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies entspricht einem "Sell"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Invesco Exchange-Traded II - China bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Invesco Exchange-Traded II - China-Aktie beträgt dieser aktuell 53,45 USD. Der letzte Schlusskurs (43,98 USD) liegt damit deutlich darunter (-17,72 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Invesco Exchange-Traded II - China somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (43,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,85 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Invesco Exchange-Traded II - China-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Invesco Exchange-Traded II - China auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.