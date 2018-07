Invesco Dynamic Retail: Verständliche Reaktion?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Invesco Dynamic Retail. Die Aktie schloss den Handel am 25.07.2018 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 39,59 USD.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Invesco Dynamic Retail auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Invesco Dynamic Retail-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 36,92 USD. Der letzte Schlusskurs (39,59 USD) weicht somit +7,23 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (39 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,51 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Invesco Dynamic Retail-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Invesco Dynamic Retail-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

Weiterlesen...