Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund: Deshalb sind Insidertransaktionen wichtig!

Saba Capital Management, L.P. hat am Dienstag, 22. Dezember, ein Formular 4 bei der SEC eingereicht. Der Insider kaufte 55.492 Aktien von Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund (NYSE:VTA) zu $10,40 am Freitag, 18. Dezember, und kaufte 15.036 Aktien zu $10,37 am Montag, 21. Dezember. Nach den Transaktionen stieg der Anteil der Führungskraft an Invesco Dynamic Credit Inc. auf 9.106.068 Aktien. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



