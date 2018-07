Invesco DB USD Index Bullish: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Der Invesco DB USD Index Bullish-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse NYSE Arca mit 24,99 USD festgestellt.Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Invesco DB USD Index Bullish beläuft sich mittlerweile auf 24,16 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 24,99 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,44 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 24,84 USD. Somit ist die Aktie mit +0,6 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

Weiterlesen...