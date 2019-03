Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate. Die Aktie schloss den Handel am 08.03.2019 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 24,08 USD.

Wie Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate-Aktie ein Durchschnitt von 24,11 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 24,08 USD (-0,12 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (23,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,75 Prozent Abweichung). Die Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate-Aktie: der Wert beträgt aktuell 66,67. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 34,48). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate damit ein "Hold"-Rating.