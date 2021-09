Invesco Aktie: Invesco arbeitet deshalb mit Galaxy Digital zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Der führende US-Vermögensverwalter Invesco Ltd.(NYSE:IVZ) hat sich mit Mike Novogratz’ digitalem Vermögensverwaltungsunternehmen Galaxy Digital Holdings Ltd (OTC:BRPHF) zusammengetan, um eine Reihe von kryptobasierten ETFs zu entwickeln.

Was geschah

In einem behördlichen Antrag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) stellten Invesco und Galaxy Digital am Dienstag den Invesco Galaxy Bitcoin ETF vor, einen börsengehandelten Fonds, der, wenn er genehmigt wird, die Wertentwicklung von Bitcoin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung