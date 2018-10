Inventur aus der Luft: SKODA AUTO testet autonome Drohne im Logistikbereich (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Autonome Drohne unterstützt bei der Inventur durch Erkennen undZählen von Behältern- Zusammenarbeit zwischen SKODA AUTO und dem tschechischenDrohnenspezialisten Robodrone- Hochomplexe LIDAR-Technologie zur präzisen Abstands- undGeschwindigkeitsmessung kommt zum Einsatz- Testphase läuft seit Mai - der Einsatz in den Regelbetrieb istmittelfristig geplant- Video (https://vimeo.com/297266366) zeigt die Drohne bei derArbeitSKODA AUTO treibt die Implementation von Technologien nach demLeitbild der Industrie 4.0 weiter voran: Im Stammwerk in MladáBoleslav testet der tschechische Automobilhersteller derzeit eineDrohne, die in der Lage ist, Behälter in den Außenbereichen des Werksaus der Luft zu identifizieren und zu zählen. Die Drohne ist inZusammenarbeit zwischen der SKODA Markenlogistik und demtschechischen Unternehmen Robodrone entstanden und ebnet den Weg, umdie drohnengestützte Inventur künftig auch im Alltagsbetriebumzusetzen.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion undLogistik, betont: "Wir arbeiten laufend daran, die Effizienz unsereralltäglichen Produktionsprozesse zu steigern und unseren Mitarbeiterndie Arbeit zu erleichtern. Drohnen unterstützen und beschleunigen denInventurprozess. Künftig werden solche Prozesse im täglichen Betriebals zentrale Säule unserer Strategie 2025 komplett automatisiertablaufen."Die auf dem Robodrone-Modell ,Kingfisher' basierende Drohne fliegtmit ihren sechs Rotoren bis zu 20 km/h schnell und trägt bis zu fünfKilogramm Nutzlast. Während der aktuellen Testphase erfasst sie dreiMal täglich vollautonom die Anzahl leerer Behälter auf denAußenflächen einer Werkshalle in Mladá Boleslav. Anschließend werdendie Daten automatisch an die IT-Systeme der SKODA AUTOLogistikabteilung übermittelt und können dort weiterverarbeitetwerden.Da sich die Standorte der Behälter per GPS-Technologie nicht exaktgenug ermitteln lassen, ist die Drohne mit der sogenanntenLIDAR-Technologie (Light Detection and Ranging) zur hochpräzisenoptischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung ausgestattet. DerLIDAR-Sensor macht bis zu 300.000 Bilder pro Sekunde. Die Drohnenavigiert anhand einer 3D-Karte, die auf Basis dieser Technologieentsteht. Gleichzeitig erkennt und zählt das Gerät die Behälteraufgrund von Algorithmen.Bislang ist eine solche Technologie auf dem Markt nicht verfügbar- SKODA AUTO entwickelt die Algorithmen deshalb gemeinsam mit demtschechischen Unternehmen Robodrone Industries passgenau für dieseAnwendung. Insgesamt investierte der Automobilhersteller rund 200.000Euro in diese technische Innovation.Der Testbetrieb läuft seit Anfang Mai. Mittelfristig wird dieDrohne nahtlos in den Regelbetrieb eingebunden - in der zweitenEntwicklungsphase erhält der ,Kingfisher' ein eigenes ,Nest': Dannsteuert das batterieelektrisch angetriebene Gerät autonom eineLadestation an. Diese verfügt auch über eine Wetterstation, mit derenHilfe die Drohne kurzfristig mit Informationen zum Wetter versorgtwird.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTel. +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell