InventoryNord GmbH vermarktet das Anlage- und Umlaufvermögen der GASTON J. GLOCK style Germany GmbH in einer Online-Auktion

Nach der Standortschließung der GASTON J. GLOCK style Germany GmbH erhielt die InventoryNord GmbH den Auftrag, die umfängliche Verwertung der Warenbestände und des Anlagevermögens zeitnah abzuwickeln. Die komplette Projektabwicklung wird in drei Online-Auktionen zeitgleich erfolgen. Es wird der komplette Warenbestand in zwei separaten Online-Auktionen jeweils für die Zielgruppe Großhändler, Einzelhändler und Endverbraucher versteigert. Das Anlagevermögen wie Büro- und Lagereinrichtung wird in einer eigenständigen dritten Auktion separat versteigert. Die Auktionen laufen noch bis zum 21.01.2021, mit Zuschlägen zwischen 11:30 Uhr und 17:00 Uhr.Das Warenangebot der GASTON J. GLOCK style Germany GmbH umfasst hochwertige Jagdbekleidung und Schützenbekleidung ebenso wie Schuhe (u.a. Überschuhe und Sicherheitsschuhe), Accessoires und Zubehör sowie ein umfangreiches Sortiment an Jagdmessern mit Klingen aus Damaststahl. Zu den Highlights gehört unter anderem eines von drei Sammlermessern aus dem Lauf einer Pistole, wie sie der US-amerikanische Schießsportprofi Dave Sevigny verwendet hat. Das Messer ist garantiert Made in Germany und in traditioneller Technik aus dem Lauf einer Glock® 35, Kaliber .40. gefertigt. Mit dem Pistolenlauf, aus dem die Klinge gefertigt wurde, konnte Profi-Schütze Dave Sevigny mehrere Championship-Siege der USPSA für sich verbuchen.Sämtliche für die Jagd und den Sport geeignete Messer im Sortiment gehören zu den exklusivsten ihrer Art in Europa. Auch die übrigen Artikel rund um den Jagd- und Schießsport sind von hochwertiger Qualität und auf dem neuesten Stand. Dazu gehört Jagdbekleidung für Damen und Herren wie Jacken und Westen, Schuhe und Kappen, Taschen und Rucksäcke ebenso wie praktisches Zubehör, unter anderem Aluminium Doppel-Pistolenkoffer und Gehörschutz. Als Firmengründer der GASTON J. GLOCK style Germany GmbH firmiert Gaston J. Glock, Sohn des berühmten Waffen-Herstellers Gaston Glock aus Österreich. Die Firma GASTON J. GLOCK style Germany GmbH ist allerdings unabhängig von der Firma Glock GmbH.Besichtigungstermine am Standort Nürnberg sind möglich. Dabei sind, bedingt durch die Pandemie, genauso wie bei der Abholung die deutschlandweit sowie insbesondere im Freistaat Bayern geltenden Hygieneschutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln zu beachten. Gleichzeitig empfiehlt das Online-Auktionshaus, einen Besichtigungstermin bei Interesse an bestimmten Gegenständen wahrzunehmen. So lassen sich mögliche Unstimmigkeiten vorbeugend vermeiden.Projektleiter Danijel Gabric betont ausdrücklich: "Die Waren sind zu bestimmten, in der Auktion bekannt gegebenen Zeiten abzuholen. Diese fest vorgegebenen Abholtermine sind vom Käufer zwingend einzuhalten." Eine Abholung der Waren ist erst nach vorheriger Bezahlung möglich. Auf Wunsch, so der Organisator weiter, kann für einige der Positionen auch ein Versand zu einer Servicepauschale in Höhe von 8,00 Euro pro Paket zzgl. Versandkosten angeboten werden. Nur nach schriftlicher Anfrage ist im Einzelfall auch ein Palettenversand möglich.Das Online-Auktionshaus InventoryNord GmbH beschreitet innovative Wege innerhalb der Branche der Auktionshäuser und ist mit der Bewertung und Vermarktung von beweglichen Vermögensgegenständen im Auftrag von Kreditinstituten sowie Insolvenzverwaltern und Leasinggesellschaften tätig. Die Firma hat ihren Sitz nahe Hamburg in der Gemeinde Appen in Schleswig-Holstein und ist standortunabhängig bundesweit tätig. Zu den Kernkompetenzen gehören die realistische Bewertung sowie die professionelle Vermarktung von mobilen Anlage- und Umlaufvermögen. Wer sich für die weiteren Auktionen der GASTON J. GLOCK style Germany GmbH interessiert und mitbieten möchte, der findet alle näheren Informationen auf der Website des Online-Auktionshauses.StandortGASTON J. GLOCK style Germany GmbHBreslauer Straße 35090471 Nürnberg