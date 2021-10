Inventiva Aktie: Inventiva plant für 2022 den Start einer Lanifibranor-Kombinationsstudie!

Inventiva (NASDAQ:IVA) gab die Planung einer Phase-2a-Kombinationsstudie für Lanifibranor bei Patienten mit Typ-2-Diabetes (T2D) und nicht zirrhotischer nicht-alkoholischer Steatohepatitis (NASH) bekannt. In der Studie wird Lanifibranor in Kombination mit Jardiance (Empagliflozin) von Eli Lilly And Co (NYSE:LLY) untersucht. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt der Studie ist die Veränderung des Hämoglobin-A1c-Wertes (HbA1c) am Ende der 24-wöchigen Behandlung im Vergleich zum Ausgangswert. Zu den sekundären ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



