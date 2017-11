Invensity-Vision 2030: Cybercrime größte Gefahr für autonomes Fahren

Wiesbaden (ots) - Technologieberater werfen im Rahmen ihrerJahreskonferenz einen Blick in eine Zukunft zwischen Drohnen und der25-Stunden-WocheDie Technologie- und Innovationsberatungsgesellschaft Invensity(www.invensity.com) hat konkrete Szenarien entworfen, wie die Welt inden Jahren 2023 und 2030 aussehen könnte. Invensity GeschäftsführerFrank Lichtenberg beschreibt die Hintergründe des Gedankenspiels:"Mit unseren Szenarien wollten wir bewusst keine Studie erstellenoder phantasieren, sondern auf reale Themen bezogen aufzeigen, wiesich die Welt in den kommenden Jahren entwickeln wird. Vieles davonist absehbar, wird aber bisher auch politisch nicht entsprechendbeachtet. Das liegt sicher auch daran, dass bisher oft dasVerständnis fehlt, wie sich das private und berufliche Leben derMenschen aufgrund des technologischen Fortschritts verändern wird."Um dieses Bewusstsein zu schärfen, entwickelten die Experten für dieZukunfts- und Prozessentwicklung folgende realistische Szenarien aufBasis bestehender Trends und umfassenden Know-hows.Mobilität wird gehacktAutomobilhersteller werden sich verändern - vom reinen Produzentenzu einem Service-Provider und Lösungsanbieter. Autonomes Fahrenspielt eine wesentliche Rolle für die Mobilität der Zukunft. Siebirgt aber auch enorme Risiken: Die Wahrscheinlichkeit ist nachMeinung der Invensity-Berater groß, dass bis zum Jahr 2023 einterroristisches Attentat mit einem gehackten autonom fahrenden PKWstattfindet. Für die EU wird dies ein ernster Anlass sein, in Aktionzu treten. Noch vor dem Jahr 2030 verabschiedet die Europäische Uniondaher ein Gesetz für autonomes Fahren. Die Mitarbeiter von Invensityals Technologie- und Innovationsberater arbeiten konkret mit einemKonsortium hierfür (ISO 26262). Mit dieser Norm soll festgehaltenwerden, wie die Fahrzeuge untereinander kommunizieren und welcheSicherheitsanforderungen die Hersteller zu erfüllen haben.Der Himmel brummtDie Nutzung von Drohnen und Lieferrobotern wird sichvoraussichtlich zwischen heute und 2030 um 5.000 Prozent steigern.Nicht nur am Himmel ist die Aktivität immens, auch in den Straßenwerden die praktischen Helfer zu finden sein. Eine weitereHerausforderung für die Berater von Invensity: Auch in der Luft mussdie Sicherheit der Menschen gewährleistet sein, und wie jedesIT-System ist auch eine Drohne anfällig gegen einen Angriff innerhalbdes Datennetzes. "Generell gilt, ob es sich um autonomes Fahren oderGPS-gesteuerte Drohnen handelt: Jedes dieser Systeme ist einpotenzielles Scheunentor für Angreifer. Drahtlos, berührungslos -Kriminalität erhält eine neue Dimension", warnt Lichtenberg.Smart Factories und die 25-Stunden-WocheNicht nur Mobilität verändert sich immens in der Zukunft, auch dasArbeitsleben. Während Millionen Jobs durch automatisierte Fabrikenverloren gehen, haben die entscheidenden Ingenieure und Visionäre einArbeitsleben wie nie zuvor: Mit 25 Stunden pro Woche werden dieTop-Kräfte an den Arbeitgeber gebunden sein. Für den Staat wird indesder Wechsel im Arbeitsleben zum Wahlkampfthema. "Als ersteBestätigung für die von uns entwickelten Zukunftsbilder sehe ich denBau von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Bei einer Vielzahl istnicht klar, wer dort eigentlich einziehen soll - die Flächen sind amzukünftigen Einsatzzweck vorbeigebaut", sagt Invensity-VisionärLichtenberg zu einer der vielen spannenden Herausforderungen derZukunft.Die Invensity GmbH ist eine aufstrebende internationaleTechnologie- und Innovationsberatung mit internationaler Ausrichtung.Invensity hat in Deutschland Niederlassungen in Wiesbaden, München,Stuttgart, Düsseldorf und Hamburg sowie in den USA. Mit ihrer Academyund ihrem Innovation Center gewährleistet Invensity dauerhafteSpitzenleistungen für namhafte Unternehmen im Forschungs- undEntwicklungs¬bereich. Hochwertige Schulungen sowie individuellesMentoring fördern das Wissen, die Talente und die Fähigkeiten derMitarbeiter, die in den internen Ressorts projektübergreifendMethoden und Kompetenzen entwickeln.Weitere Informationen:Invensity GmbH, Parkstraße 22, 65189 Wiesbaden, Deutschland,Tel. +49(0) 0611 504 754 0, E-Mail: info@invensity.com, Web:www.invensity.comPressekontakt: Manuel Sollbach, E-Mail: manuel.sollbach@invensity.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. +49(0) 611 /973150, E Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.comOriginal-Content von: Invensity GmbH, übermittelt durch news aktuell