Invensity: Gebäudetechnik vor Umbruch

Wiesbaden (ots) - Invensity präsentiert anlässlich der Messe ISHin Frankfurt qualitatives Forschungsprojekt für Gebäude- undEnergietechnikMit dem Smart Home steht die klassische Gebäudetechnik vor einemfundamentalen Umbruch. Darauf weist die internationale Technologie-und Innovationsberatungsgesellschaft Invensity (www.invensity.com)aufgrund eines Forschungsprojekts zur Produktentwicklung in derGebäude- und Energietechnikbranche hin. Die digitale Vernetzung allerKomponenten in einem Haushalt von der Beleuchtung über die Heizungbis zur Audio-/Videoanlage - das Internet of Things (IoT) - bringterhebliche Herausforderungen für die Hersteller mit sich, vor allemaber eine Vielzahl neuer Geschäftschancen. Die erschreckendeErkenntnis der Berater: Nur etwa ein Drittel der in derGebäudetechnik tätigen Firmen geht die anstehende Umwälzung in ihremMarkt mit einer wohlüberlegten Strategie für die systematischeProduktentwicklung an. Zwei Drittel "basteln einfach weiter an ihrenProdukten oder warten ab,ohne einer klar definierten Innovations- undEntwicklungsstrategie zu folgen", heißt es von Invensity."Unternehmen ohne systematische und effiziente Entwicklung von derInnovationsidee bis zur Produktfreigabe werden die Verlierer beimSmart Home sein", sagt Matthias Welge, Experte für Gebäudetechnik beiInvensity, voraus. Seine Prognose: "Diese Hersteller werden künftigein Dasein als bloße Komponentenhersteller fristen und viel zu spätmerken, dass die Musik in der Software und in der intelligentenVernetzung liegt."Digitalkonzerne steigen in die intelligente Gebäudetechnik einNach Einschätzung von Invensity wird dieser Trend durch dasEindringen neuer Wettbewerber in die "intelligente Gebäudetechnik"beschleunigt. "Für die großen Digitalkonzerne dienen die häuslichenKomponenten mit Internetanschluss vor allem der Datenbeschaffung, umdie Verbraucher noch detaillierter und lückenloser erfassen zukönnen. Die Geschäftsmodelle basieren in weiten Teilen auf Big Data,also der umfassenden Analyse aller Daten, die beispielsweise vonSanitär- und Lichttechnik, Audio- und Netzwerktechnik, elektronischenFenstern und Türen, Alarm- und Schließsystemen fortlaufend geliefertwerden" erläutert Invensity-Berater Matthias Welge. Er stellt fest:"Wer das für Science Fiction hält, sollte sich klar machen, dassschon heute die ersten Fernseher mit Kamera und Mikrofon inWohnzimmern stehen. Mit Gesichtserkennung gekoppelt lässt sich auchgleich feststellen, wer sich im Raum aufhält und die Musik daraufabstimmen. Und wenn man ein Smartphone mit dem Fingerabdruckentriegelt, warum nicht auch die Haustür? Gleichgültig, ob man dasfür erstrebenswert hält oder nicht, werden diese Trends dieGebäudetechnik fundamental verändern. Unternehmen, die diesen Wandelüberleben wollen, müssen eine systematische Innovationsstrategie undEntwicklung einführen."Forschungsbericht zur Gebäude- und EnergietechnikInvensity verweist in seinem aktuellen Forschungsbericht"Effiziente Produktentwicklung in der Gebäude- undEnergietechnikbranche" auf Schätzungen, denen zufolge allein derdeutsche Markt für Smart Homes bis 2025 auf rund 19 Mrd. Euroanschwellen wird. Diesem enormen Marktpotenzial stehen allerdingsauch Risiken vor allem durch Cyber-Kriminalität gegenüber. "Alle andas Internet angeschlossenen Geräte und Gebäudeteile stellenpotenziell ein Einfallstor für Angriffe aus dem Internet dar",verdeutlicht Experte Matthias Welge. Er meint: "Die jüngstenCyber-Angriffe auf Heizungsthermostaten in finnischen Wohnsiedlungenmarkieren erst den Anfang einer Welle, die in den nächsten Jahrenüber das Internet of Things gerade auch in Gebäuden hereinfallenwird. Für die Unternehmen in der Gebäude- und Energietechnik ist alsonicht nur die Innovationskraft von zukunftskritischer Bedeutung,sondern auch die IT-Sicherheit ihrer Produkte."Im Angesicht dieser Trends empfiehlt Invensity den Unternehmen einInnovationsmanagement als ein wichtiges Werkzeug zur systematischenund sicheren Entwicklung von Innovationen. Die Berater verweisendarauf, dass Neuerungen besser durch ein System und einenorganisierten Prozess festgelegt und bis zur Marktreife gebrachtwerden. Hierfür bedarf es im Unternehmen eines Verantwortlichen, hebtInvensity hervor. Laut Forschungsbericht ist jedoch nur in rund derHälfte der Firmen eine Führungskraft explizit ernannt, die dasInnovationsmanagement erfolgreich leitet.Die Firmen haben eine gute Vorstellung davon (durchschnittlicherReifegrad 62%), welche Entwicklungen für sie von Bedeutung sind.Allerdings wird dabei der Fokus häufig zu stark auf umsatzbringendeProjekte gelegt und eine strategische Sichtweise bleibt unbedacht,hat Invensity festgestellt. Rund zwei Drittel der Unternehmen hatgemäß Angaben einen Überblick, welche Kolleginnen und Kollegen anwelchen Zukunftsprojekten arbeiten; mit anderen Worten: Einem Drittelfehlt genau dieser Überblick. Dadurch kann auch keine Aussage darübergetroffen werden, welche Auswirkungen ein weiteres Projekt auf dieRessourcensituation hat. Lediglich ein Unternehmen verfügt über einevollständige Szenarioplanung sämtlicher Ressourcen.Auch im Bereich der Qualität der Produktentwicklung mit einemdurchschnittlichen Reifegrad von 67 Prozent verfügen diese Firmenüber ein deutliches Verbesserungspotential, das durch eineOrientierung der Systementwicklungsprozesse an etablierten Standardswie SPICE (ISO 15504) und CMMI gehoben werden kann.Die Invensity GmbH ist eine aufstrebende europäische Technologie-und Innovationsberatung mit internationaler Ausrichtung. Invensityhat in Deutschland Niederlassungen in Wiesbaden, München, Stuttgartund Düsseldorf sowie in den USA. Mit ihrer Academy und ihremInnovation Center gewährleistet Invensity dauerhafteSpitzenleistungen für namhafte Unternehmen im Forschungs- undEntwicklungsbereich. Die Invensity GmbH ist eine aufstrebende europäische Technologie-und Innovationsberatung mit internationaler Ausrichtung. Invensityhat in Deutschland Niederlassungen in Wiesbaden, München, Stuttgartund Düsseldorf sowie in den USA. Mit ihrer Academy und ihremInnovation Center gewährleistet Invensity dauerhafteSpitzenleistungen für namhafte Unternehmen im Forschungs- undEntwicklungsbereich. Hochwertige Schulungen sowie individuellesMentoring fördern das Wissen, die Talente und die Fähigkeiten derMitarbeiter, die in den internen Ressorts projektübergreifendMethoden und Kompetenzen entwickeln.