Invacare Aktie: So fallen die Schätzungen aus!

Invacare (NYSE:IVC) verdiente im vierten Quartal 1,94 Mio. $, was einem Anstieg von 108,52 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Invacare verzeichnete auch einen Gesamtumsatz von 226,19 Mio. $, was einem Anstieg von 0,89 % seit dem 3. Quartal entspricht. Im 3. Quartal erzielte Invacare einen Umsatz von 224,20 Mio. $, verlor aber 22,76 Mio. $ an Gewinn.

