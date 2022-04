Intuitive Surgical-Aktie: Vorsichtiges Bild für die Verfahrensprognose!

Finanztrends Video zu Intuitive Surgical



mehr >

Was Sie wissen müssen Wells Fargo schreibt, dass trotz des Schlags im 1. Quartal, Intuitive Surgical Inc (NASDAQ:ISRG) angesichts steigender Zinsen und des Inflationsdrucks in Krankenhäusern vorsichtig auf Kapitalplatzierungen in den USA klang. "Wir denken, dass dieser Kommentar teilweise von der Notwendigkeit getrieben wurde, die Street-Modelle für weniger Trade-Ins zu rekalibrieren, da die Anzahl der alten Si-Systeme abnimmt. Insgesamt war es unserer Meinung nach… Hier weiterlesen