Intuit: TurboTax bleibt ein sehr profitables Geschäft!

Intuit hat im 1. Quartal 2017 den Umsatz um 9,1% auf 778 Mio $ gesteigert und dabei den Verlust leicht auf 30 Mio $ gesenkt. Traditionell ist aber das 3. Geschäftsquartal bei Intuit das stärkste. So nutzten in der Steuersaison 2016 fast 34 Mio Menschen TurboTax für ihre Steuererklärung, ein Anstieg um 12% im Vergleich zu 2015. Das Segment Consumer Tax erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von knapp 2 Mrd $, was einem Anteil von 42% am Gesamtumsatz entspricht. TurboTax ist ein sehr profitables Geschäft für Intuit.

Geschäftsmodell war bisher sehr erfolgreich und ist jetzt in Gefahr

Obwohl viele andere Anbieter im Wesentlichen den gleichen Service anbieten, gelingt es Intuit immer wieder, die Steuerzahler davon zu überzeugen, für ihre Dienstleistungen zu bezahlen. Consumer Tax erzielte im Geschäftsjahr 2016 ein operatives Ergebnis von 1,29 Mrd $, was einer operativen Marge von 65% entspricht. Doch jetzt könnte Intuits Cash-Kuh in ernste Schwierigkeiten geraten.

Denn Credit Karma, ein Startup-Unternehmen, plant für 2017 einen kostenlosen Online-Dienst für Steuererklärungen. Jetzt bietet auch Intuit eine kostenlose Version von TurboTax online an, genannt Absolute Zero, die es ermöglicht, einfache Steuererklärungen kostenlos zu erstellen. TurboTax ist dagegen für Steuererklärungen gemacht, die eine bestimmte Form erfüllen müssen. Dieses Geschäftsmodell war bisher sehr erfolgreich und ist jetzt in Gefahr. Denn wenn der KarmaSteuer-Service gut funktioniert, wird es für Intuit schwierig, die üppige operative Marge zu halten.

