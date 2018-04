Intuit: Positive Signale zum Kauf nutzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Intuit ist ein EDV-Wert aus den USA, den mutmaßlich viele Investoren aus den Medien in Deutschland kaum kennen. Dies zeigt sich auch darin, dass der Wert an verschiedenen Börsentagen in Deutschland kaum oder gar nicht gehandelt wird. Dies könnte das Risiko bezogen auf die Handelssicherheit vergrößern. Dennoch: die Aktie ist Mitglied in den bedeutenden US-Indizes wie dem Nasdaq 100 oder dem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.