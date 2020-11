Intuit: Justizministerium greift durch!

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Das U.S. Justizministerium wird Berichten zufolge Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) im Rahmen der Übernahme von Credit Karma im Wert von 7,1 Milliarden Dollar durch Intuit (NASDAQ:INTU) zum Verkauf seiner Steuereinheit Credit Karma an Square Inc (NYSE:SQ) auffordern.

Was geschah:

Am Mittwoch berichtete CNBC, dass Intuit die Steuereinheit von Credit Karma veräußern muss, damit das Justizministerium die Fusion zwischen Intuit und Credit Karma genehmigen kann. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



