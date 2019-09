Intuit: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Intuit per 13.09.2019, 07:38 Uhr bei 268.25 USD. Intuit zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

Unsere Analysten haben Intuit nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Intuit erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 34,02 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 24,58 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +9,44 Prozent im Branchenvergleich für Intuit bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,01 Prozent im letzten Jahr. Intuit lag 19,01 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 38,55 ist die Aktie von Intuit auf Basis der heutigen Notierungen 75 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (153,38) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Für Intuit liegen aus den letzten zwölf Monaten 9 Buy, 4 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 7 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 287 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (268,25 USD) könnte die Aktie damit um 6,99 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Intuit-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.