Intuit Aktie: Analysten äußern vorsichtigen Optimismus!

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktien von Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) verloren am Donnerstag an Boden, nachdem das in Mountain View, Kalifornien, ansässige Softwareunternehmen einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr in seinem zweiten Quartal des Geschäftsjahres meldete.

Intuit verzeichnete im zweiten Quartal einen Umsatz von 1,5 Mrd. US-Dollar, was einem Rückgang von 7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz der Small Business and Self-Employed Group ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung