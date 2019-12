Intrum verzeichnet weiteren Erfolg im Energiesektor

Heppenheim (ots) - Erneuter Zuwachs im Energiesektor / Intrum festigtMarktposition / Weiterer Ausbau der Utilities-Plattform geplantDie Investition in die Inkasso-Service-Einheiten in Potsdam und Eberswalde, dieIntrum im Sommer bekannt gegeben hat, führen zu weiteren Erfolgen. So konnte mankürzlich einen neuen Klienten aus der Energiebranche für sich gewinnen und dasGeschäft ausbauen. Intrum positioniert sich somit klar als der Servicepartner imMarkt und punktet mit Expertenwissen, um die besonderen Anforderungen derEnergiewirtschaft abzudecken."Die Erfolge, die wir derzeit am Markt erzielen, sprechen für sich. Deshalbbleiben wir weiter auf Kurs und setzen auf unsere hochwertigenServicedienstleistungen und den Ausbau neuer digitaler Lösungen. Damit sindunsere Bestrebungen jedoch noch lange nicht zu Ende", sagt Yvonne Wagner,Geschäftsführerin und Director Operations."Der Markt hat einen enormen Bedarf an hochqualifizierter Betreuung und demAngebot neuer digitaler Lösungen. Das zeigt sich im direkten Feedback. Wir sindzuversichtlich, unseren Erfolg weiter ausbauen zu können", ergänzt Fred Fegel,Director Sales.Über IntrumIntrum ist in 24 europäischen Ländern mit Credit Management Services präsent.Mit über 9.000 Mitarbeitern, 80.000 Unternehmen als Klienten und einem Umsatzvon rund 1,3 Milliarden EUR (2018) ist Intrum Marktführer in diesem Segment. InDeutschland werden an den Standorten Heppenheim, Essen, Hamburg,Mönchengladbach, Potsdam und Eberswalde über 500 Mitarbeiter beschäftigt. Intrumbietet seinen Klienten Lösungen zur Verbesserung des Cashflows und derlangfristigen Profitabilität an. Im Mittelpunkt stehen Finanzdienstleistungen,vom Lastschriftverfahren für den Handel, über das Debitorenmanagement und dengesicherten Rechnungskauf im E-Commerce bis zum Management von Forderungen mitLeistungsstörungen und der Betreuung überschuldeter Kunden. Die Kunden sollenauf dem Weg aus den Schulden begleitet werden, damit sie wieder aktiv amWirtschaftsgeschehen teilnehmen können. Intrum setzt sich für eine nachhaltigeEntwicklung ein. Für Intrum ist es selbstverständlich, dass finanzielleNachhaltigkeit auch Hand in Hand mit ökologischer und sozialer Verantwortunggeht. So ist Intrum seit 2016 Unterzeichner der 10 Prinzipien des UN GlobalCompact und hat die Sustainability-Ziele in den Geschäftsbetrieb integriert.Pressekontakt:Fred Fegel, Director SalesKristina Benitz, National Marketing & Communication ManagerIntrum Deutschland GmbH. E-Mail: PressestelleDE@intrum.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54479/4473382OTS: Intrum Deutschland GmbHOriginal-Content von: Intrum Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell