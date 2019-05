IntroMath für beste Verwendung von formativer Bewertung zur Unterstützung des Studentenerfolgs in Mathematik ausgezeichnet

Toronto (ots/PRNewswire) - Die Plattform von Vretta fürinteraktives Kursmaterial im Bereich Mathematik gewinnt bei derFeierstunde des International e-Assessment Award in London,Vereinigtes Königreich, die Auszeichnung "Best Use of FomativeAssessment" (Beste Verwendung einer formativen Bewertung).IntroMath (https://secure.vretta.com/) wurde von den AssessmentAwards für seine innovative formative Bewertung ausgezeichnet, diedie Leistungen und das Selbstvertrauen von Studenten in derMathematik in postsekundären Bildungseinrichtungen nachweislichsteigern konnte. Ein wesentlicher Anstieg der Nichtabbruchrate vonErstjahresstudenten wurde als direktes Ergebnis der Nutzung vonIntroMath als Plattform für interaktives Kursmaterial gewertet. Dieswiederum führte zu Zeit- und Kosteneinsparungen bei teilnehmendenInstitutionen.IntroMath, das zurzeit in mathematischen Kursen an postsekundärenBildungseinrichtungen im ganzen Land integriert ist, transformiertdas mathematische Lernen und die Bewertungserfahrung für Studenten.Diese Anerkennung der effektiven Verwendung von formativenBewertungen ist eine weitere Bestätigung für die Mission von Vretta,Studenten mit dem notwendigen Selbstvertrauen und den erforderlichenKompetenzen auszustatten, um in ihrem Mathematikkurs und ihremAlltagsleben Erfolg haben zu können.Über die E-Assessment AwardsDie E-Assessment Awards (https://eassessmentawards.com/) dienendazu, Errungenschaften bei elektronischen Bewertungen anzuerkennenund die neusten Innovationen im Bildungssektor zu feiern. Mit einerzunehmenden Anzahl an Bewerbern und Aufmerksamkeit aus aller Weltentwickeln sich die E-Assessment Awards zur meistdiskutiertenAuszeichnung in der Community elektronischer Bewertungen.Über IntroMathIntroMath (https://secure.vretta.com/) ist eineKursmaterialplattform zur Lernbewertung, die dazu entwickelt wurde,eine Vielzahl an Kursmaterialien aus mathematischen Einführungskursenbereitzustellen, einschließlich algorithmische Bewertungen,interaktive Lernaktivitäten, E-Lernbücher und offeneBildungsressourcen (OERs) sowie andere umfangreiche digitaleRessourcen, die nachweislich Studenten in ihrem Lernerlebnis inMathematikkursen unterstützen.Die Auszeichnung "Best Use of Fomative Assessment" erkennt dieAuswirkung an, die IntroMath auf Studenten in postsekundären Kursenhatte, einschließlich Mathematik für Business, Finanzen, Tourismus,Hospitality, Gesundheit, Krankenpflege, Technologie, Biotechnologieund Statistik für Business, Gesundheit und Krankenpflege.Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihren Studenten Zugang zuIntroMath geben können, schreiben Sie uns per E-Mail aninfo@vretta.com.Jacob Pucar, +1-416-888-2011 x115, jacob.pucar@vretta.comOriginal-Content von: Vretta Inc., übermittelt durch news aktuell