Intransparent, unverständlich, informationsarm: Die Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score fällt bei den Verbrauchern durch

Berlin (ots) -Bei einer bundesweiten Repräsentativbefragung des Instituts fürDemoskopie Allensbach zur Verständlichkeit vonNährwertkennzeichnungssystemen für Lebensmittel unterliegt derfranzösische Nutri-Score klar dem Vorschlag des LebensmittelverbandsDeutschland. Philipp Hengstenberg, Präsident des LebensmittelverbandsDeutschland erklärt: "Die deutschen Konsumenten sind mehrheitlichgesundheitsbewusst und wünschen sich deshalb eine Kennzeichnung, dieihnen eine ausgewogene Ernährung ermöglicht. Ein zu vereinfachtesSystem findet dabei aber keine Zustimmung."Die Informationsleistung des alternativen Kennzeichnungsmodellsdes Lebensmittelverbands, das differenzierte Informationen bietet,überzeugt hingegen knapp die Hälfte der Bevölkerung: 48 Prozentfühlen sich durch das Lebensmittelverbands-Modell "sehr gut" oder"gut" über die damit gekennzeichneten Lebensmittel informiert, beimNutri-Score nur 20 Prozent. Zusammengenommen beurteilen sogar 61Prozent die Informationsleistung des Nutri-Score explizit als"weniger gut" oder "gar nicht gut."Fast die Hälfte der Bevölkerung kann mit dem Nutri-Score zudemnichts anfangen: Auf die Frage: "Was sagt Ihnen diese Kennzeichnung,weshalb ist sie auf der Packung drauf?", antworteten 46 Prozent derBefragten "Weiß ich nicht!". Dagegen haben 90 Prozent der Verbrauchereine konkrete Vorstellung davon, was die vom Lebensmittelverbandvorgeschlagene Kennzeichnung aussagt. 77 Prozent der Befragten machenzur Kennzeichnung des Lebensmittelverbandes inhaltlich richtigeAngaben, während beim Nutri-Score nur 37 Prozent Zutreffendes sagenkönnen.Hengstenberg erläutert: "Für die Verbraucher ist der letztlichentscheidende Faktor die Nachvollziehbarkeit solcher Labels. Hierkann der Nutri-Score den eigenen Anspruch beim Verbraucher nichteinlösen und wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet." So finden esnur 26 Prozent der Verbraucher beim Nutri-Score nachvollziehbar,welche Eigenschaften des Produktes in diese Kennzeichnung einfließen.Dagegen ist das alternative Modell des Lebensmittelverbandes mit 64Prozent klarer Transparenz-Sieger.Hengstenberg weiter: "Allerdings zeigt sich in der Befragung auchdas Dilemma von Herstellern und Verbrauchern. Einerseits wollen 72Prozent der Verbraucher ein Kennzeichnungssystem, welchesInformationen über einzelne Nährstoffe enthält, andererseits wünschensich 71 Prozent der Befragten eine zusammenfassende Bewertung.Angesichts dieser Ergebnisse haben wir Allensbach beauftragt, ineiner zweiten Testreihe das britische Ampelmodell mit dem Vorschlagdes Max Rubner-Instituts zu vergleichen."Lebensmittelverband Deutschland e. V.Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverbandder deutschen Lebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände undUnternehmen der gesamten Lebensmittelkette "von Acker bis Teller",also aus Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel und Gastronomiean. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auch privateUntersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.