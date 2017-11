Intralinks und Toppan Vintage geben globale strategische Allianz bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der branchenführende VDR-Anbieter und die weltweit größtePrinting-Gruppe bieten Dealmakern und Emittenten Technologie undKnow-how von WeltklasseHongkong (ots/PRNewswire) - Toppan Vintage(http://www.toppanvintage.com/), ein führendes Unternehmen in denBereichen Financial-Printing, Kommunikation und Technologie, undIntralinks (https://www.intralinks.com/)®, der weltweit führendeAnbieter von virtuellen Datenräumen (VDRs), gaben heute einestrategische Partnerschaft bekannt.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/608481/Signing_Ceremony_between_Intralinks_and_Toppan_Vintage.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/608481/Signing_Ceremony_between_Intralinks_and_Toppan_Vintage.jpg)Foto:https://mma.prnewswire.com/media/608480/intralinks.jpgLogo:https://mma.prnewswire.com/media/608479/Toppan_Vintage_logo.jpgIntralinks und Toppan Vintage werden gemeinsam eine Suiteklassenbester Services für Deals entwickeln und vermarkten, darunterden führenden virtuellen Datenraum, das einzige Satzsystem zurautomatischen Paginierung und traditionelleFinancial-Printing-Services. Dank der Kombination aus dem besten VDRmit Financial-Printing- und Kommunikationslösungen können Dealmakerund Emittenten produktiver als je zuvor sein."Wir sind außerordentlich erfreut über die Allianz mitIntralinks", sagte Yeo Chee Tong, Präsident und Geschäftsführer vonToppan Leefung Pte. Ltd., der Muttergesellschaft von Toppan Vintage."Als eines der größten Financial-Printing-Unternehmen auf der Weltsind wir stolz darauf, unseren Kunden jetzt Zugang zum weltweitführenden VDR-Anbieter zu bieten. Wir sind zuversichtlich, dass dasgemeinsame Angebot von Services und Fähigkeiten für die Kunden vonToppan Vintage wie auch von Intralinks enorme Vorteile bietet."Die Allianz verfolgt das Ziel, die Kunden beider Unternehmen mitmodernsten Lösungen über den gesamten Lebenszyklus eines Deals unddarüber hinaus, wenn Emittenten öffentlich sind, zu unterstützen.Bestehende wie auch neue Kunden erhalten Zugang zu einer breitenPalette an Komplettservices und SaaS-Lösungen wie Produkte fürKapitalbeschaffung, Risikoprüfungen, Schriftsätze, SEC-Dokumente,Druck und Mailing. Die gebündelten Services werden Kunden einesichere, effiziente und umfassende Zusammenarbeit während und nachDeals ermöglichen."Dies ist eine exzellente Zusammenarbeit für unsere Kunden wieauch die Kunden von Toppan Vintage", so Leif O'Leary, Geschäftsführervon Intralinks. "Unsere marktführende virtuelle Datenraumplattformermöglicht unseren Kunden, Zusammenarbeit als Wettbewerbsvorteileinzusetzen und ihre unternehmensweiten Gewinne in den BereichenProduktivität, Effizienz und Innovation zu steigern. Nach einerNeuausrichtung gilt das Engagement von Intralinks weiterhinherausragenden Lösungen für die globale Dealmaker-Community und wirsind stolz darauf, diese auch den Kunden von Toppan Vintageanzubieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Toppan Vintage,und dass wir dadurch unseren Kunden Zugang zu ihren herausragendenFinancial-Printing-Fähigkeiten bieten können."In den branchenführenden virtuellen Datenräumen von Intralinkswerden jährlich über 6.000 Transaktionen für eine Community mit über4,1 Millionen registrierten Nutzern abgewickelt. Der VDR vonIntralinks ist die führende Lösung für hochkarätige, strategischeTransaktionen von Risikoprüfungen im M&A-Bereich bis zuPartnerschaftsverhandlungen. Ihre VDR-Fähigkeiten zeichnen sich durchvollständige Dokumentensicherheit, selbst startende Datenräume,künstliche Intelligenz und mobilen Zugang aus.Toppan Vintage ist ein Pionier und seit über drei Jahrzehnten einvertrauenswürdiger Financial-Printing-Partner auf den asiatischenFinanzmärkten. Es hat sich zu einem globalen Unternehmen entwickelt,das Konzerne, Investmentunternehmen, Finanzinstitutionen und ihreRechts- und Bankberater bedient. Toppan Vintage plant, das aggressiveWachstum seiner Finanzlösungen fortzusetzen und seineGeschäftstätigkeit weltweit auszubauen.Informationen zu Toppan VintageToppan Vintage, ein führender Anbieter von Financial-Printing- undKommunikationslösungen, ist Teil der Toppan Printing Co., Ltd.(http://www.toppan.co.jp/english/), der weltweit größtenPrinting-Gruppe mit Hauptsitz in Tokio und einem jährlichen Umsatzvon ca. 13 Milliarden USD. Toppan Vintage ist ein Pionier sowie seitüber drei Jahrzehnten ein vertrauenswürdiger Partner auf denFinanzmärkten und bedient den Finanz-, Rechts- und Unternehmenssektormit einem gewissenhaften, reaktiven Service und unübertroffenenlokalen Marktkenntnissen und Fähigkeiten. Die expandierendeGeschäftstätigkeit von Toppan Vintage liefert einen reibungslosenAblauf geschäftskritischer Inhalte für Kapitalmarkttransaktionen,Finanzberichte und regulatorische Compliance-Unterlagen,Investmentunternehmen und Versicherungsanbieter. WeitereInformationen finden Sie unter www.toppanvintage.com.Informationen zu IntralinksIntralinks ist ein führender Finanztechnologieanbieter für Banken,Dealmaker und Kapitalmärkte weltweit. Als Pionier des virtuellenDatenraums ermöglicht und sichert Intralinks den Informationsflussfür strategische Initiativen wie Fusionen und Übernahmen,Kapitalbeschaffung und Investor Reporting. 