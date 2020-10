Intraday: Gewinner und Verlierer des Technologiemarktes!

Gewinner Die Aktien von(NASDAQ:VOXX) stiegen während der regulären Sitzung am Mittwoch um 24,24% auf $10,73. Zum Stichtag 12:31 EST wird dieses Wertpapier mit einem Volumen von 1,0 Millionen Aktien gehandelt, was 832,01% seines durchschnittlichen ganztägigen Volumens in den letzten 100 Tagen ausmacht. Der Marktwert der ausstehenden Aktien liegt bei 257,2 Millionen Dollar. Wie aus den Nachrichten hervorgeht, wurde gestern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!